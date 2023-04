Rifinitura Napoli: Osimhen non è in gruppo

Continua dunque l’incertezza sui tempi di recupero per Victor Osimhen, dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, nell’allenamento mattutino svolto al Konami Training Center, l’attaccante nigeriano non si è aggregato al gruppo svolgendo solamente attività personalizzata. Il calvario per l’attuale capocannoniere della Serie A sembra non essere finito e la speranza è di ritornare in forma per la sfida di ritorno di Champions League contro il Milan. Oltre il numero nove, anche Giacomo Raspadori ha effettuato solamente un allenamento personalizzato, piove sul bagnato dunque per Luciano Spalletti che per il match d’andata contro il Milan si ritrova anche senza l’infortunato Simeone.

Foto: Instagram ufficiale Osimhen