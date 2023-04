De Laurentiis: “Osimhen non è in condizione, speriamo di averlo nel ritorno col Milan”

Il presidente Aurelio De Laurentiis spegne l’entusiasmo sul recupero di Victor Osimhen, come riportato da “La Repubblica”, il presidente dei partenopei, intercettato nelle sue vacanze pasquali ad Ischia da alcuni tifosi ha rivelato le condizioni dell’attaccante nigeriano: ““Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”.

Brutte notizie dunque per Luciano Spalletti che oltre aver perso Simeone nella trasferta di Lecce, si ritrova solamente Raspadori come punta, salvo clamorose sorprese di un ipotetico falso 9.

Foto: De Laurentiis conferenza Napoli Twitter