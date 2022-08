RIEDER, L’EREDE DI FREULER IN ORBITA DEA

Da uno svizzero all’altro per il centrocampo della dea? E’ questa l’idea dell’Atalanta per trovare l’erede di Remo Freuler. Il club nerazzurro può pescare ancora in Svizzera per sostituire il centrocampista trasferitosi al Nottingham Forest. Come anticipato nella giornata di ieri, ci sono stati contatti con lo Young Boys per Fabian Rieder, centrocampista centrale classe 2002, un profilo di grande qualità al punto che negli scorsi mesi è stato seguito da un paio di club della Bundesliga, Bayern compreso. Rieder ha un contratto lungo con il club di Berna, recentemente ha dichiarato di voler restare in Svizzera fino alla conclusione della stagione appena iniziata, ma gli scenari possono cambiare e l’Atalanta ci sta provando. La valutazione è importante e tocca i 10 milioni.

Nato a Berna, il 16 febbraio 2002, Rieder ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio nelle giovanili del Soletta, dove ha militato dal 2011 al 2017, quando fu acquistato dallo Young Boys di Berna.

Dopo alcuni anni nell’Under 17 e Under 19, nel 2020, Rieder viene aggregato alla prima squadra.

Ha esordito con la prima squadra del club bernese il 17 ottobre 2020, nella partita di campionato pareggiata per 0-0 contro il Servette. Cinque giorni dopo ha debuttato nelle competizioni europee, fornendo un’ottima prestazione personale nell’incontro di Europa League perso per 1-2 contro la Roma. Con lo Young Boys, nel 2020-21 vince il campionato svizzero, venendo quindi aggregato definitivamente alla prima squadra.

Il suo rendimento è sempre più andato in crescendo. La scorsa stagione, 2021-22, è stata quella della consacrazione.

Ha giocato un totale di 42 partite, segnando ben 5 gol, uno dei quali nei gironi di Champions League (giocato proprio contro l’Atalanta), contro il Manchester United nell’ultima giornata.

Tre le reti nel campionato svizzero, e ben 8 assist, che non sono però bastati per mantenere il titolo, andato allo Zurigo.

Ha collezionato già 5 presenze nella stagione 2022-23, con 2 gol in campionato e due assist. Tre le presenze nei preliminari di Conference League, dove lo Young Boys sta sfidando per l’ultimo turno di qualificazione l’Anderlecht. In Nazionale svizzera ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili, arrivando fino all’Under 21, dove vanta 9 presenze e 2 gol. Ora sogna i Mondiali in Qatar con la Nazionale maggiore, ma è complicato rientrare nei 22, non avendo ancora esordito. Si giocherà certamente tutto in queste settimane.

Rieder è un talento di grandissimo livello, mediano, sostituto ideale di Freuler, anzi, ne è considerato il giusto erede, con caratteristiche simili al connazionale. E’ molto duttile, abile negli inserimenti offensivi e dotato di un buon tiro, è abile nell’impostazione della manovra ed è in possesso di una buona visione di gioco. Ha maggiore tecnica di Freuler, e dotato di un piede più delicato e maggiore incisività in zona offensiva.

Alto 1.81, piede sinistro, Rieder ha tutto per arrivare nel grande calcio e restarci ad alto livello. L’Atalanta, come raccontato, lo segue, ci sta pensando, sa che sarebbe l’erede ideale di Freuler, e proverà a fare qualcosa in questi giorni, prima della chiusura del calciomercato.

Foto: twitter Young Boys