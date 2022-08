Esclusiva: l’Atalanta su Fabian Rieder, gioiellino dello Young Boys

L’Atalanta può pescare ancora in Svizzera l’erede di Freuler trasferitosi al Nottingham Forest. Ci sono stati contatti con lo Young Boys per Fabian Rieder, centrocampista centrale classe 2002, un profilo di grande qualità al punto che negli scorsi mesi è stato seguito da un paio di club della Bundesliga, Bayern compreso. Rieder ha un contratto lungo, recentemente ha dichiarato di voler restare in Svizzera fino alla conclusione della stagione, ma gli scenari possono cambiare e l’Atalanta ci sta provando. La valutazione è importante e tocca i 10 milioni.

Foto: Twitter Bayer Monaco