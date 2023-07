Rice saluta il West Ham: “Alzare la Conference da capitano è stata la ciliegina sulla torta”

Dopo l’ufficialità del suo addio, Declan Rice ha voluto salutare il West Ham con un post su Instagram nel quale ricorda i momenti migliori vissuti con la maglia degli Hammers, specialmente uno: “Ho passato degli alti incredibili, niente di più di quella notte a Praga. Alzare la Conference da capitano è stata la ciliegina sulla torta. Non riesco a credere che 10 anni incredibili siano giunti al termine. Il West Ham è stato una parte importante della mia vita dentro e fuori dal campo. Dire addio non è mai facile. Sono cresciuto tanto anche come persona, come giocatore e come capitano. Dal primo momento in cui ho capitanato la squadra, sotto la guida di Nobes, non ho provato altro che orgoglio e passione. Il legame con i tifosi significa tutto per me e la mia famiglia. Mi avete trattato come uno di voi dal giorno in cui sono arrivato. Grazie. Tutti sanno quanto sia speciale il West Ham come club che vale per tutti i manager, gli allenatori, il personale dietro le quinte e, naturalmente, i miei compagni di squadra. Grazie per i ricordi incredibili e alcuni dei giorni più belli della mia vita. Vi amo tutti”.

Foto: Instagram Rice