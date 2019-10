Ribery sui social: “Chiedo scusa a Montella e all’assistente Passeri. Firenze merita più attenzione”

Franck Ribery, esterno francese protagonista in negativo nell’accesso post partita di Fiorentina-Lazio, ha fatto chiarezza chiedendo pubblicamente scusa attraverso gli account social: “Mi dispiace molto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al mister e ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d’animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l’attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme”. L’ex Bayern, polemico anche con Montella per la sostituzione, è stato espulso dopo il triplice fischio dal direttore di gara Guida e rischia una lunga squalifica.

Foto: Ribery Twitter