Ribery infuriato a fine partita, il francese spinge l’assistente. Il video

La Fiorentina perde in casa con la Lazio e dopo il triplice fischio Franck Ribery, davvero infuriato, si è diretto verso la terna arbitrale spingendo uno degli assistenti dell’arbitro Guida. Il francese non ha digerito la decisione di convalidare il secondo gol dei biancocelesti poiché in precedenza Lukaku aveva sbilanciato Sottil. L’ex Bayern, a causa di questa reazione, potrebbe rischiare una squalifica.

Foto: Screenshot BeinSports