Ribery: “Io come Maradona a Napoli? Non sono qui per fare paragoni”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Salernitana, Franck Ribery, ad una domanda fattagli dalla stampa, ha risposto in merito a paragoni con l’arrivo di Maradona a Napoli.

Queste le parole del francese: “Io come Maradona a Napoli? Lui ha fatto una carriera incredibile, non si può dimenticare cosa ha fatto. Io sono venuto qua non per paragonarmi a Maradona ma per fare il mio lavoro e dare il massimo. Non voglio accostamenti che non mi piacciono”.

Foto: AlfredoPedulla.com