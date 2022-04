Dopo le prime indiscrezioni dalla Francia sulla possibile cessione del Milan di Elliot, arrivano importanti conferme. Come riportato da Reuters, Investcorp, con sede in Bahrain, è in trattativa esclusiva per l’acquisto del Milan. C’è di più. Una fonte che segue da molto vicino la vicenda ha riferito all’agenzia stampa britannica che l’accordo per l’acquisto del club è prossimo alla conclusione.

FOTO: Twitter Giroud