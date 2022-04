L’Equipe: il fondo Investcorp starebbe valutando l’acquisto del Milan e del Lille

Il Milan potrebbe essere presto ceduto. Lo scrive questa mattina l’Equipe, autorevole quotidiano francese, che racconta di un interesse del fondo d’investimento del Bahrain Investcorp, che starebbe valutando l’acquisto del club rossonero e del Lille. La società in questione gestisce oltre 37 miliardi di dollari di asset tra proprietà immobiliari e altri tipi di patrimoni privati. Sempre secondo la fonte, però, al momento non sembra che il fondo Elliot stia prendendo in considerazione una cessione.

FOTO: Twitter Elliot