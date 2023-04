Reus dopo il rinnovo: “Sarà bello continuare a segnare davanti ai migliori tifosi del mondo. Ora abbiamo l’obiettivo di vincere il campionato”

Marco Reus, capitano del Borussia Dortmund, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il rinnovo fino al 2024.

Queste le sue parole: “Noi come squadra, come tutti i nostri tifosi, abbiamo in mente un grande obiettivo su cui siamo tutti concentrati: vogliamo essere campioni di Germania e abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore del Borussia per farlo. Ma anche oltre a questo, ho ancora una grande voglia di fare del mio meglio per il club, dove ho trascorso più della metà della mia vita. Per me non c’è ancora niente di meglio che segnare gol davanti ai migliori tifosi del mondo e nello stadio più bello del mondo e festeggiare insieme le vittorie. Ecco perché sono felice di aver prolungato il mio contratto per un altro anno, perché ho sempre detto che preferirei non giocare per nessun altro club nella mia carriera che per il BVB”.

Foto: sito Borussia