Ufficiale: Marco Reus rinnova con il Borussia Dortmund

Marco Reus ha prolungato il suo contratto fino al 2024 con il Borussia Dortmund. A darne l’annuncio è lo stesso club giallonero su Twitter e sul proprio sito. Una notizia che era nell’aria da settimane.

Questa la nota: “Nell’ultima parte della stagione, il Borussia Dortmund e il suo capitano stanno inviando un segnale importante: Marco Reus (33), nato a Dortmund, passato per la prima volta all’F-Jugend del BVB a metà degli anni ’90 a sei anni, ha ha cambiato il suo contratto in scadenza prorogato di un altro anno fino al termine della stagione 2023/24. Dall’estate inizierà la sua dodicesima stagione da professionista in maglia giallonera e, visti gli attuali 161 gol ufficiali, è ancora a 16 dal record stabilito dalla leggenda del club”.

Foto: twitter Borussia