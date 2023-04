Retegui: “Non è stato difficile scegliere l’Italia, sono contento e grato a Mancini”

Mateo Retegui dall’Argentina ha parlato ancora della sua convocazione in Nazionale. Il ventitreenne è stato chiamato da Roberto Mancini per sfidare Inghilterra e Malta, presentandosi con due reti. Ai microfoni di TNT Sports Argentina si è espresso così dopo aver segnato la settima rete nel massimo campionato argentino: “Sono molto contento di quello che sta succedendo, ringrazio Roberto Mancini e l’agente che mi ha aiutato. Ringrazio la mia famiglia per avermi aiutato e spronato a non mollare mai. Con umiltà, tutto arriva. Non è stato difficile prendere la decisione. Sono grato di rappresentare l’Italia”.

Foto: Instagram Azzurri