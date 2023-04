Retegui ancora in gol con il Tigre: è capocannoniere in Argentina

La stagione di Mateo Retegui continua ad essere ottima, l’attaccante convocato in Nazionale da Roberto Mancini continua a segnare nel massimo campionato argentino. In Liga Profesional, con la rete segnata al Lanus, è sempre più capocannoniere con 7 reti in 9 partite. In cima alla classifica marcatori in solitaria, il ventitreenne continua a macinare reti dopo le due marcature siglate – in altrettante partite – con la maglia azzurra contro Inghilterra e Malta.

Foto: Instagram Retegui