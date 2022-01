Renato Sanches resta la prima scelta Milan per l’estate

Il Milan perderà Kessie, vi abbiamo parlato anche della forte irruzione del Barcellona, e ha già scelto da tempo il suo erede. Si tratta di Renato Sanches, come raccontato in più occasioni, in scadenza di contratto nel 2023 con il Lille. E c’è il gradimento del centrocampista che aveva già sfiorato i rossoneri ai tempi del Bayern.

Un gradimento totale, pur con la consapevolezza dell’interesse di qualche club inglese. La presenza di Jorge Mendes (che intanto sta perfezionando il rinnovo di Leao con i rossoneri) è un vantaggio in più per il Milan. Il Lille ne è consapevole, ma ha preferito fin qui rinviare la cessione in estate (come quella di Botman, altra priorità del Milan) per non compromettere una stagione che vede il club in lizza su più fronti, Champions compresa.

Foto: Twitter Lille