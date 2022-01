Il retroscena: Renato Sanches, offerto il rinnovo, ma lui pensa al Milan (per luglio). E su Botman…

Renato Sanches è un buonissimo centrocampista che con il Lille ha ritrovato la serenità e la felicità. Ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo, qualche giorno fa il club francese – molto soddisfatti del rendimento – ha offerto il rinnovo. Renato Sanches ha preso tempo, si sente pronto per una nuova avventura e comunque almeno in questi giorni non intende legarsi ulteriormente al suo attuale club. In realtà lui pensa a una nuova esperienza e pensa sempre al Milan come futura esperienza, pur essendoci altri club (anche di Premier) sulle sue tracce.

Sanches era andato a millimetri dal Milan diversi anni fa, quando era un separato in casa Bayern. Il discorso vale per la prossima estate, quando andrà a un anno dalla scadenza del contratto (ovviamente in assenza di rinnovo) e il prezzo del cartellino scenderà. Oltretutto Milan e Lille sono legate da un importante filo conduttore, come testimoniato dai tentativi fatti per il difensore centrale Botman anche nel recente passato. Il club rossonero ha sempre messo in cima Botman per un eventuale investimento, i contatti con gli agenti del difensore sono costanti, ma fin qui il Lille ha sempre alzato il muro. Le dichiarazioni del numero uno francese sono state indicative e significative, se non dovessero esserci clamorose inversioni di tendenza a gennaio il Milan ci riproverebbe per l’estate. Senza dimenticare Renato Sanchez, malgrado il pressing Lille per il rinnovo.

Foto: Twitter Lille