Reis: “Il Manchester City è un sogno che si avvera”

Le prime parole rilasciate ai canali del club dal difensore brasiliano classe 2006 Vitor Reis, ufficializzato in mattinata al Manchester City. Secondo acquisto di gennaio da parte del club inglese, entrambi in ottica difensiva: è ufficiale infatti l‘annuncio nella giornata di ieri anche del centrale uzbeko Khusanov.

“Negli ultimi anni ho seguito molto il club. Ogni bambino che ama il calcio guarda sicuramente il Manchester City. Quando il City ha bussato alla porta, ho capito che non c’era nessun altro posto dove andare. Credo che sarà la sfida più grande della mia vita, ma qualsiasi giocatore che desideri giocare nel calcio d’élite deve giocare a calcio qui in Premier. Questo è un sogno che si avvera. Fin da quando ero un ragazzino ho sempre sognato un’opportunità come questa. Questo risultato non è solo mio, ma anche della mia famiglia e di tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. È un risultato straordinario. Al City credo che i tuoi obiettivi debbano essere i più alti possibile. Ma per ora voglio adattarmi al mio ruolo, con la mia umiltà, fare il mio lavoro, trovare il mio spazio, vincere titoli. Obiettivi? La Champions League e altri titoli”.

Foto: Instagram Manchester City