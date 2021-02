Reina: “Ci siamo sparati nei piedi da soli, con un avversario così lo paghi”

Troppa tensione?

“Non lo so. Da vent’anni questa squadra non giocava un ottavo, ci sono ragazzi che hanno giocato poche partite in questa competizione, contro un avversario che quando commetti degli errori ti punisce.

Quando si sbaglia l’approccio con un rivale così lo paghi. Per quanta grinta tu abbia, poi bisogna metterla in campo e non commettere errori. Se ti spari nel piede da solo poi si mette tutto in salita. Era una partita diversa, che non c’entrava niente col campionato italiano”.