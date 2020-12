Reina: “Bisognava chiudere prima la gara, potevamo anche perdere. Serve più cattiveria”

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari di Benevento:

“Dovevamo chiuderla prima, siamo stati vicino al raddoppio ma bisogna essere più cattivi. Altrimenti prendi gol su una palla inattiva, loro si sono difesi bene e non trovavamo spazi. Alla fine potevamo anche perderla. Queste partite insegnano a essere più cattivi”.

Vi ha dato fastidio subire gol prima dell’intervallo?

“A tutte le squadre dà fastidio subire un gol alla fine del primo tempo, ma avevamo tutta la ripresa per recuperare. Una vittoria ci serviva come il pane. Ora dobbiamo essere ancora più uniti, leccarci le ferite e rialzarci. Domenica abbiamo una finale con il Napoli all’Olimpico.

Troppi gol subiti? Siamo una squadra che rischia e gioca per fare più gol, difendiamo molto alti e per questo si rischia di più. Bisogna difendere meglio ma oggi il problema è stato non chiuderla prima”.

La Champions?

“È a febbraio, abbiamo due mesi ancora davanti a noi. Bisogna resterà su in campionato con tutti altrimenti dopo sarà difficile”.

Foto: sito ufficiale Lazio