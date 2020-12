Lazio, un altro passaggio a vuoto: solo 1-1 a Benevento

Un’altra gara in campionato senza vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi, finisce 1-1 al Vigorito contro il Benevento del fratello Pippo.

Succede tutto nel primo tempo, Luis Alberto colpisce un palo, Lapadula si fa parare da Reina una conclusione ravvicinatissima, ma al 25′ la sblocca il solito Ciro Immobile con un gran tiro.

Prima dell’intervallo Pasquale Schiattarella la pareggia per i giallorossi, con un tiro che bacia il palo e supera l’ex portiere di Milan e Napoli.

Nella ripresa i biancocelesti cercano i tre punti, ma i campani resistono, perdendo anche l’autore del gol Schiattarella per espulsione nel recupero.

Foto: Twitter ufficiale Lazio