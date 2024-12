Reims, Atangana prolunga il contratto fino al 2027

Valentin Atangana, centrocampista francese del Reims seguito da vicino dalla Lazio, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club fino a giugno 2027.

La nota del club:

“Prodotto puro dell’Academy dello Stade de Reims, Valentin Atangana Edoa, 19 anni, continua la sua storia con il Rouge et Blanc prolungandola fino al 2027. Leader del centrocampo, il giovane Rémois è solo all’inizio della sua storia con il calcio.

Arrivato al Club in U11, Valentin è il simbolo della nuova generazione di talenti del Reims. Capitano in ogni categoria che ha attraversato, ha sempre portato in alto i colori della SDR. Nel febbraio 2022 ha esordito in Ligue 1 nel derby contro il Troyes. Da allora si è affermato come un dirigente fondamentale, con già 37 presenze in Ligue 1, di cui 15 da titolare su 15 possibili in questa stagione. Consistenza e maturità rare per un giocatore della sua età.

Leader nell’animo, si distingue anche sulla scena internazionale. Vincitore degli Europei U17, è stato con la fascia da capitano che ha guidato la Francia U19 alla finale degli Europei quest’estate, segnando in particolare il gol decisivo in semifinale. Queste straordinarie prestazioni gli sono valse la convocazione agli Espoirs il mese scorso. E, fedele alla sua forma, ha impressionato alla sua prima apparizione, trovando la rete contro l’Italia prima di causare un rigore contro la Germania.

Dotato di un impatto fisico impressionante, intelligenza tattica e facilità con la palla, Valentin Atangana Edoa è uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Le sue qualità umane e il suo atteggiamento impeccabile, dentro e fuori dal campo, sono unanimi all’interno del Club.

Pol-Edouard Caillot – Direttore Sportivo Stade de Reims: “Valentin è un leader nato. È un giocatore che ispira fiducia. Sente il calcio: sa quando ritardare, accelerare o giocare in avanti. Abbiamo l’impressione che abbia già dieci anni di esperienza ad alto livello. E’ il boss del nostro centrocampista, ma anche di quello dei francesi della sua categoria. Vede tutto prima di tutti, riempie gli spazi, porta serenità con il pallone e recupera un numero incredibile di palloni. Per i suoi compagni di squadra è semplicemente il partner ideale”.

Foto: X Reims