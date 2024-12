Esclusiva: Lazio, relazioni eccellenti su Atangana. E Casadei…

La Lazio probabilmente non resterà a guardare nella prossima sessione invernale. E sta monitorando alcune situazioni per il centrocampo, molto attenta alla carta d’identità. Un profilo che piace molto è quello di Valentin Atangana, classe 2005 in forza al Reims e con un contratto in scadenza nel 2027. Utilizzato nel 4-2-3-1 davanti alla difesa anche ieri sera contro il Monaco, le relazioni nei suoi riguardi sono eccellenti e il nome va seguito con attenzione. Esattamente come può tornare di moda Cesare Casadei, classe 2003 in uscita dal Chelsea e che la Lazio aveva cercato con forza nell’estate 2023 su precisa richiesta di Sarri. Casadei ha diverse proposte, il Monza è in pressing da settimane per il prestito, la sua necessità è quella di trovare maggiore spazio. Il centrocampista ex Inter un anno e mezzo da aveva preferito rispettare l’impegno preso con il Leicester, ma la Lazio da quei tempi ha continuato a seguirlo e presto scioglierà le riserve sulle operazioni di gennaio. Monitorato anche Reda Belahyane, gioiello classe 2004 del Verona, seguito da altre big di Serie A.

Foto: Instagram Casadei