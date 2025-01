Reijnders all’intervallo: “Dobbiamo essere più cattivi”

Un problema di atteggiamento, con annesso un pizzico di sfortuna, quello che si è visto nel primo tempo da parte del Milan contro il Parma. I rossoneri, infatti, hanno avuto tantissime occasioni, ma non le hanno sfruttate a dovere. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti, con il Diavolo che è riuscito a pareggiare i conti solamente grazie all’errore grossolano di Suzuki che ha permesso a Pulisic di segnare dagli undici metri. A parlare di ciò alla fine del primo tempo, ai microfoni di DAZN, è stato Reijnders. Queste le sue parole: “Conceiçao vuole che noi facciamo scelte migliori nei moementi decisivi. Dobbiamo essere più cattivi quando andiamo in avanti. Il Milan ha avuto le occasioni, ma non ci ha messo la giusta cattiveria per sfruttarle”.

FOTO: Intsagram Reijnders