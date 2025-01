Infallibile Pulisic: una certezza dal dischetto

Un errore grossolano di Suzuki porta il Milan ad agguantare il pareggio in questo primo tempo. L’estremo difensore del Parma, infatti, nel tentativo di anticipare Pavlovic lo spinge vistosamente, causando così calcio di rigore. A presentarsi è il solito Pulisic che, nonostante i tanti errori di misura commessi nell’arco della prima frazione, si è rivelato un vero e proprio cecchino dal dischetto. Una certezza per il Diavolo e per Conceiçao. La percentuale realizzativa dell’ex esterno dal Chelsea, da quando veste la maglia rossonera, è del 100%. Più precisamente lo statunitense ha realizzato 12 gol su calcio di rigore su 12 penalty calciati.

FOTO: Instagram Milan