Reguilón: “Inter squadra forte, sarà una finale molto difficile”

Sergio Reguilón vive, a meno di due giorni, la sua prima finale da professionista. Di proprietà del Real Madrid, Reguilón è un autentico uomo mercato, come vi avevamo già accennato. Intervistato dai microfoni di Marca, il terzino non è preoccupato su ciò che gli riserverà il futuro: “Non so dove giocherò il prossimo anno ma non sono preoccupato. Penso alla prossima partita e a portare a casa un trofeo e una gioia col Siviglia”. Il terzino parla anche degli avversari: “L’Inter è una squadra forte, sarà una finale molto difficile. Bisognerà fare tante cose giuste e poche sbagliate”.

Foto: Marca