Esclusiva: Napoli, sempre più Veretout prima scelta. Reguilon solo in prestito

Il Napoli ha messo Jordan Veretout in cima alla lista per il centrocampo. E nell’operazione può entrare Milik, a maggior ragione se l’attaccante polacco finisse fuori dai radar della Juve che aveva trovato un’intesa nelle ultime settimane, prima dell’esonero di Sarri. Al Napoli piace anche Under, ma la priorità è Veretout, i discorsi chiaramente coinvolgono Dzeko e la sua eventuale uscita, bisognerà aspetterà l’insediamento della nuova proprietà.

Foto: Twitter Veretout