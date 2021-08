Reggina: visite per Tumminello. Crotone: Maric e Musiolik attesi in città

Marco Tumminello sta svolgendo le visite per la Reggina a Roma: confermata la nostra esclusiva di diversi giorni fa. Tumminello prima prolungherà con l’Atalanta (nuova scadenza 2023, con opzione), quindi sarà libero di andare in Calabria per firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club. A proposito di Calabria: in porto anche l’anticipazione legata a Maric, un eccellente colpo per il Crotone, in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Maric sarà in città da domani in poi, con l’altro nuovo attaccante Musiolik. Per il momento non c’è Marrone nello scambio con il Monza, soltanto perché i brianzoli devono prima vedere un difensore centrale prima di fare altri acquisti. E nessun intoppo per Marco Sala al Crotone, l’esterno sinistro in arrivo dal Sassuolo.

Foto: Twitter Atalanta