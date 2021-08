Il Crotone sta per chiudere tre operazioni: è in fase di definizione il trasferimento del portiere Nikita Contini dal Napoli, è sempre più vicino l’attaccante Mirko Maric dal Monza, come raccontato nei giorni scorsi. E manca soltanto il prolungamento di contratto tra Marco Sala e il Sassuolo per chiudere anche l’operazione legata all’esterno sinistro.

Foto: logo Crotone