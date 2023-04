Reggina, confermata la penalizzazione di 3 punti. Il comunicato

Confermata l’indiscrezione di questa mattina: la Reggina è stata punti con 3 punti di penalità. Gli amaranto, guidati da mister Filippo Inzaghi passano, dunque, da 49 punti e quinto posto agli attuali 46 scendendo in settima posizione al pari del Pisa. Oltre alla penalizzazione in classifica, arriva l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. Di seguito il comunicato: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;

– per la società Reggina 1914 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva

Dispone la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, per le ragioni di cui in motivazione”.

Foto: Logo reggina