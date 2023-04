L’indiscrezione: Reggina, chiesti 3 punti di penalizzazione

Giorno importante per la Reggina in merito al mancato pagamento delle imposte di febbraio. È in corso a Roma l’udienza presso il Tribunale Nazionale Federale, la richiesta è di 3 punti di penalizzazione (e non 4 secondo le indiscrezioni di stamattina di qualche quotidiano). Nel pomeriggio la sentenza. Ricordiamo che la Reggina non ha versato quanto dovuto su imposizione delle Tribunale di Reggio Calabria dopo avere concordato un piano di rientro rispetto al debito delle precedenti gestioni.

Foto: Logo Reggina