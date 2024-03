RedBird: “L’idea che la società non possieda e controlli l’AC Milan è assolutamente falsa. Non sono in corso discussioni con alcun investitore”

Dopo la perquisizione della Guardia di Finanza andata in scena ieri a casa Milan, è arrivata poco fa la replica di Redbird tramite il suo numero uno. Il presidente rossonero Gerry Cardinale, attraverso un portavoce, ha voluto smentire categoricamente le accuse che vogliono il club ancora sotto il controllo di Elliott. Questa la nota diffusa: “RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club. L’idea che RedBird non possieda e non controlli l’AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti, compresi quelli che presumibilmente sono alla base dell’indagine.

Quando abbiamo assunto il controllo del Club dopo il closing, Elliott ha fornito un prestito a RedBird con scadenza a tre anni e nessun diritto di voto. Il nostro obiettivo è riportare il Milan ai vertici della Serie A e del calcio europeo – tutto il resto toglie tempo al raggiungimento di questo obiettivo. Non sono in corso discussioni con alcun investitore che potrebbe esercitare un controllo sul Club. RedBird è il proprietario di controllo di AC Milan e tale rimarrà.”

Foto: Twitter A.C. Milan