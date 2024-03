Milan, perquisizione in sede della Guardia di Finanza

Perquisizioni a Casa Milan. Stando quando riportato dalla Repubblica.it, sarebbe in atto una perquizione da parte della polizia valutaria della Guardia di Finanza nella sede di via Aldo Rossi. Non si escludono notifiche a dirigenti del club per ipotesi di reato legati all’operazione RedBird. Nei mesi scorsi erano state avviate dalla procura di Milano indagini legate al passaggio della maggioranza del Milan, perfezionato nell’agosto 2022, dal fondo Elliott appunto al fondo RedBird.

Foto: Milan logo