Ottimismo in casa PSG: Mbappé potrebbe giocare contro il Real Madrid

In casa Paris Saint Germain cresce l’ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Kylian Mbappé: il fuoriclasse francese nella giornata di lunedì aveva subito una botta al piede che aveva alimentato la preoccupazione nella squadra di Mauricio Pochettino, dato che i parigini domani sono chiamati a disputare la delicatissima partita contro il Real Madrid valevole per l’ottavo di ritorno di Champions League.

Stando a quanto riporta L’Equipe, però, il calciatore francese è partito con la squadra alla volta di Madrid e con il passare delle ore cresce l’ottimismo per quanto riguarda le possibilità di il fuoriclasse in campo al Bernabeu. La decisione finale, in ogni caso, non verrà presa prima di ulteriori test che valuteranno effettuati in giornata.

Foto: Twitter PSG