Mbappé, stop in allenamento: a rischio il ritorno contro il Real Madrid

Se in casa Real Madrid Ancelotti potrebbe sorridere per il recupero di Kroos, a Parigi si teme per le condizioni di Kylian Mbappé. L’autore del gol vittoria dell’andata, infatti, potrebbe saltare la sfida del Bernabeu a causa di un problema occorsogli nell’allenamento di stamattina. L’asso francese ha preso una brutta botta al piede e, anche se i primi esami hanno escluso fratture, potrebbe non prendere parte alla super sfida. Sarebbe una tegola enorme per il PSG che, pur potendo disporre di Neymar, farebbe a meno di colui che con una prodezza ha posto i parigini nell’attuale condizione di vantaggio.

Foto: Twitter PSG