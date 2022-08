Real Madrid-Eintracht Francoforte, Modric dà la carica: “È il primo titolo, vogliamo vincerlo!”

Luka Modric è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa in vista della Supercoppa Europea. Questa sera, allo stadio Olimpico di Helsinki, si disputerà la sfida tra Real Madrid, vincitrice della Champions, ed Eintracht Francoforte, vincitrice dell’Europa League. Il centrocampista dei “Blancos” ha mostrato di esser determinato ad alzare al cielo un altro trofeo, il primo della stagione: “È stato un percorso difficile ma bello che ci ha portato a vincere la Champions. Abbiamo fiducia e voglia di prenderci anche la Supercoppa. È il primo titolo della stagione, vogliamo vincerla. Daremo tutto, spero che lo dimostreremo nel corso della partita”.

Modric ha proseguito: “Per stare a questi livelli bisogna lavorare, dedicarti molto a questa professione, dento e fuori dal campo, ed è questo quello che stiamo facendo. Abbiamo una buona formazione, siamo preparati per fare un’ottima stagione. Daremo tutto come ogni anno. Tutte le competizioni sono importanti per noi. Siamo qui per vincere di nuovo, vogliamo iniziare la stagione nel modo migliore”.

Foto: Twitter Real Madrid