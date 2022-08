Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Eintracht Francoforte

Questa sera, mercoledì 10 agosto, andrà in scena la Supercoppa europea. A Helsinki si sfiderà la vincitrice della Champions League, il Real Madrid, e quella dell’Europa League, l’Eintracht Francoforte. I “Blancos” partono con i favoriti del pronostico, ma occhio ai tedeschi, che hanno iniziato nel peggiore dei modi la stagione in Bundesliga, perdendo per 1-6 contro il Bayern Monaco. Peserà, di certo, l’assenza di Filip Kostic, ormai nuovo giocatore della Juventus (manca solamente l’ufficialità).

Per quanto riguarda le probabili scelte dei due allenatori, Ancelotti dovrebbe far affidamento sul collaudassimo 4-3-3, con una formazione che potrebbe essere molto simile a quella che ha battuto il Liverpool in finale di Champions. Davanti si punterà su Vinicius Jr. e Benzema, che comporranno il terzetto offensivo con Valverde. Dall’altra parte, Glasner dovrebbe optare per una difesa a terra con in attacco una sola punta, Borré, supportato da Gotze e Kamada. Di seguito, le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Morris; Valverde, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada, Borré. Allenatore: Glasner.

