Real Madrid, allarme in difesa. Carvajal potrebbe giocare al fianco di Rudiger

In un articolo di ieri, vi avevamo parlato dell’emergenza infortuni a cui dovrà far fronte Ancelotti. Soprattutto nel reparto difensivo la situazione è allarmante, e sul fronte dei centrali Ancelotti potrà contare soltanto su un unico superstite: Antonio Rudiger. Proprio per questo il tecnico italiano sarà costretto, nella sfida di sabato prossimo in casa della Real Sociedad, ad adattare al fianco del tedesco un terzino. Secondo As, il profilo più congeniale è quello di Dani Carvajal, che in quel ruolo ci ha già giocato in due occasioni, durante la scorsa stagione: contro l’Atletico ( 4-0) e il Girona (1-1). Ancelotti dovrà soltanto sperare di non perdere durante la settimana anche il navigato terzino spagnolo.

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid