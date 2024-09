Real Madrid, tempesta di infortuni durante la pausa Nazionali. Ancelotti dovrà inventarsi qualcosa

“Spero di non dover far fronte ad infortuni, questo è il pericolo più grande. Spero possano tornare tutti sani e salvi”. Le preghiere di Carlo Ancelotti poco prima della sosta, pare non abbiano avuto l’effetto sperato. Le partite delle Nazionali riconsegnano al tecnico madrileno una rosa falcidiata dagli infortuni, che ora dovrà fare la conta dei superstiti e cercare di organizzare un undici titolare razionale ed equilibrato per i prossimi importantissimi impegni della squadra. E non sarà per niente facile. Cinque gli infortunati nelle ultime ore, partendo da Tchouameni e Mendy, che con la Francia hanno lasciato il campo doloranti. Stessa sorte anche per Militao e Jacobo Ramón. Ad aggiungersi alla lunga lista anche la stella Güler, che all’88’ ha chiesto il cambio con la Turchia per una botta allo stinco. Nella fondamentale sfida di sabato prossimo in casa della Real Sociedad, a presiedere al centro della difesa di fianco a Rudiger potrebbe esserci addirittura Vallejo, la cui ultima presenza in maglia madrilena risale al 2 aprile 2023. Per Ancelotti, sarà difficilissimo schierare anche un centrocampo degno di questo nome. Dei 7 centrocampisti a disposizione ne saranno disponibili solo due, Valverde e Modric, o forse tre se Brahim Diaz dovesse esser schierato qualche metro più indietro. Il tecnico italiano non poteva immaginare un inizio di stagione maggiormente difficoltoso di questo, ma la grande qualità di Ancelotti è sicuramente quella di risolvere i problemi. E non c’è momento migliore di questo in cui ridimostrarla al Mondo.

Foto: X Real Madrid