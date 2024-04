RE PIETRO, STAGIONE DA INCORNICIARE. IL CATANZARO SOGNA

Il Catanzaro sogna obiettivi importanti, anche un ritorno in Serie A. La compagine di Vivarini, neopromossa dalla Serie C la scorsa stagione, sta confermando quanto di buono fatto già l’anno scorso, con numeri straordinari anche tra i cadetti. Le aquile calabresi sono al momentaneo quinto posto, in piena zona playoff, tra i migliori attacchi del campionato e soprattutto trascinati dal figlio della sua terra, Pietro Iemmello, l’attaccante classe 1992, che sta vivendo la sua seconda miglior stagione in Serie B e sta facendo sognare la sua gente. Per lui già 12 gol in campionato, fondamentale la doppietta di ieri a Modena, per far volare i suoi.

Re Pietro, come ribattezzato dai propri tifosi, era tornato a casa dopo aver girovagato per diversi club. Dopo aver portato a termine la missione l’anno scorso, di un ritorno in B, ora sta provando a spingere il suo Catanzaro verso un sogno ben più grande, anche se è complicato. Le avversarie non mancano, ma con questi numeri, Catanzaro può sognare.

Iemmello era tornato a Catanzaro nel gennaio 2022. Alla soglia dei 30 anni, decide di tornare nella sua terra, per sposare il progetto del ritorno in Serie B. Il giocatore sembrava molto vicino anche all’Avellino, poi la chiamata del suo Catanzaro ha cambiato tutto. La stagione 2021-22 si conclude amaramente, Iemmello contribuisce con 6 gol, +2 ai playoff, dove il Catanzaro esce di scena presto. Ma la compagine calabrese pone le basi a quella che sarà la stagione dei record, nel girone C di Lega Pro.

La stagione 2022-23, infatti, sarà una marcia trionfale per Vivarini e i suoi uomini, che stracciano record su record in Serie C, a partire dai punti conquistati. Il campionato fu vinto nel marzo 2023, con cinque giornate di anticipo, altro record. Iemmello assoluto capocannoniere con 28 gol, eguagliando così il record di maggior numero di reti segnate in un intero campionato di Serie C, prima detenuto da Andrea Deflorio, che aveva raggiunto tale traguardo nella stagione di Serie C1 1999-2000 con la maglia del Crotone.

L’attaccante conclude la stagione con 31 reti segnate in 40 incontri totali. Nel luglio del 2023, Iemmello rinnova il proprio contratto con la società giallorossa per altri due anni. Nell’estate del 2023 gli viene intitolato un fan club del Catanzaro a Roma.

La stagione in corso in Serie B si conferma importante per il Catanzaro, che ha sempre militato nelle zone nobili di classifica, ad un certo punto si sperava addirittura che potesse lottare per il secondo posto, ma poi gli obiettivi sono cambiati. Ovviamente, per i playoff, la compagine calabrese, resta una outsider davvero molto pericolosa. Soprattutto se la verve realizzativa di Re Pietro Iemmello resterà questa. Parlavamo prima di seconda miglior stagione in Serie B per lui, al momento. Resta quasi inarrivabile quella di Perugia, del 2019-20, con 19 gol tra i cadetti. Dopo quella annata, la parabola di Iemmello sembraa in discesa, con le deludenti annate al Las Palmas (zero gol nella seconda serie spagnola) e d3 gol in una stagione e mezza a Frosinone in Serie B, prima del passaggio al Catanzaro nel gennaio 2022.

Dopo un inizio alle giovanili del Catanzaro e nella Primavera della Fiorentina, Iemmello ha iniziato la sua carriera tra i professionisti nella Pro Vercelli, con cui vince i playoff di Lega Pro nel 2011-12 e contribuisce con 10 gol in stagione. L’anno seguente, l’impatto con la B, a 20 anni, è positivo, con Iemmello che è titolare delle Bianche Casacche, realizzando 29 presenze e 5 gol in stagione.

Dopo un’esperienza non facile a Novara e la retrocessione in lega Pro della sua Pro Vercelli, nel 2014-15 passa al Foggia, dove scrive numeri importanti con i Satanelli in Serie C. Numeri devastabti per lui, il primo anno realizza 16 gol in 35 presenze, poi il secondo, ben 29 gol in 37 presenze, compresi i playoff, nel Foggia che lancia De Zerbi. playoff amari perchè persi contro il Pisa di Gattuso.

Seguono anche due stagioni in Serie A, con Sassuolo e Benevento, dove Re Pietro non riesce a incidere più di tanto, decidendo di tornare al Foggia, stavolta in B, nel 2018-19, prima dell’esperienza di Perugia.

Insomma, numeri da grande bomber, i suoi, numeri straordinari, soprattutto nelle serie minori, in particolare in Serie C, ma anche nella serie cadetta, Iemmello, a distanza di 5 anni, sta ripetendo la stagione di Perugia, tornando in doppia cifra tra i cadetti e facendo sognare un intero popolo, quello di Catanzaro, che spera, insieme al suo figlio, anche di poter tornare in Serie A. Ma la strada da fare è ancora molto molto lunga. Ma con un Iemmello così…

Foto: twitter Catanzaro