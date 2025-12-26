Raspadori-Zirkzee, la Roma conosce condizioni e tempistica. Il precedente Gasp-Frendrup

26/12/2025 | 14:30:53

Il discorso è molto semplice: la Roma conosce condizioni e tempistica sia per Raspadori che per Zirkzee. Si tratta solo di andare a chiudere senza evitare tormentoni, anche giornalistici, da parte di chi vuole farla diventare una telenovela piena di misteri. Lo scorso 17 dicembre vi avevamo raccontato in esclusiva sia l’irruzione per l’attaccante che la volontà di definire un doppio colpo; circa 50 giorni fa, era il 9 novembre, avevamo svelato il forte interesse di Gasperini per Zirkzee. Quindi, non ci sono sorprese o misteri: se vuoi Raspadori, devi mettere sul piatto poco più di 20 milioni garantendo un diritto che diventi obbligo, altrimenti si fanno i tormentoni della scorsa campagna acquisti giallorossa senza andare a dama. Per Zirkzee forse è necessaria un po’ di attesa in più perché c’è la Coppa d’Africa, il Manchester United è a corto in attacco e Amorim ha comunque dichiarato di volere prima un sostituto. Ecco perché sarebbe importante regalare subito un attaccante a Gasperini, su Raspadori basterebbe investire, un modo da parte di Massara per rimediare agli errori estivi. Ci sarebbe spazio anche per un terzo attaccante (Beto un’ipotesi) in caso di uscita di Ferguson o Dovbyk, ma i due suddetti sono indispensabili. Quanto a Frendrup, punto di forza del Genoa, proprio un anno fa in esclusiva avevamo raccontato la richiesta di Gasperini all’Atalanta, un profilo che lo intrigava tantissimo. Ma evidentemente allora non c’erano i margini per investire, adesso in ballo c’è anche Pisilli che piace molto a De Rossi. Tuttavia la vera, grande, priorità per la Roma resta il doppio colpo in attacco.

