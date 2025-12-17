Esclusiva: non solo Zirkzee. La Roma lavora forte su Raspadori

17/12/2025 | 20:36:18

Non solo Zirkzee, in orbita Roma come svelato oltre un mese fa. Il club giallorosso continua a lavorare forte su Giacomo Raspadori in uscita dall’Atletico Madrid. Abbiamo spiegato che Raspadori piace anche alla Lazio, al

momento però ferma sul mercato. Gasperini apprezza Raspadori, lo avrebbe voluto a Bergamo e lo ritiene, come spiegato ieri, una seconda punta. La Roma sta mantenendo contatti diretti con l’entourage e non possiamo escludere il tentativo di fare un doppio colpo, visto che Bailey è in bilico e potrebbe uscire anche Baldanzi (corteggiato dal Verona e non solo), senza dimenticare El Shaarawy in scadenza. Il diktat della proprietà è quello di esaudire le richieste di Gasperini dopo un eccellente impatto con la realtà giallorossa: grandi manovre in corso.

