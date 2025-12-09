Il retroscena: Gasperini insiste per Zirkzee e ha promosso Giovane

Quasi un mese fa, era il 16 novembre, vi abbiamo svelato come per Gian Piero Gasperini l’acquisto perfetto per il mercato di gennaio sia Joshua Zirkzee. Per distacco rispetto agli altri nomi proposti e seguiti (Yuri Alberto compreso), semplicemente perché l’olandese del Manchester United ha le caratteristiche ideali per coprire più ruoli e sembra fatto apposto per il calcio di Gasp. Negli ultimi giorni l’allenatore ha respinto altre eventuali proposte, lui resta sulla stessa sintonia di agosto: calciatori funzionali, pronti, e non giovani da coltivare perché in questa fase della stagione non c’è tempo per ambientamenti tecnici. E andrà avanti per questa strada, prendere tanto per prendere preferirà non prendere. Ora dovranno essere i Friedkin a sbloccare cercando di non andare troppo per lunghe: Zirkzee non è incedibile, anche se ultimamente Amorim lo ha utilizzato, ma bisognerebbe investire sul cartellino e proporre una formula convincente per evitare lungaggini. A Gasperini piace molto Giovane, come anticipato lo scorso 13 novembre, sempre più in crescita a Verona a seguito anche da Inter e Napoli. L’Hellas è uno dei club maggiormente in pressing per Baldanzi, ma molto dipenderà delle operazioni in entrata della Roma nel reparto che ha maggiormente bisogno di interventi.

