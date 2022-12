Rashford chiude il caso: “Ho fatto un errore, non ho rispettato le regole”

Marcus Rashford è stato il grande escluso dalla formazione titolare odierna del Manchester United, l’attaccante ha però spiegato la motivazione alla base della scelta del tecnico Ten Hag. Intervistato da BT Sport ha dichiarato: “Sono le regole della squadra, ho commesso un errore e credo possa accadere. Sono deluso di non aver giocato dall’inizio, ma capisco la decisione. E sono contento per la vittoria. Possiamo metterci una pietra sopra e andare avanti. Cos’è successo? Sono arrivato in ritardo ad una riunione, ho dormito un po’ più del solito”.

foto: Twitter Qatar 2022