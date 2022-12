Una delle rivelazioni del Mondiale in Qatar è stata indubbiamente il Marocco, con il suo portiere Yassine Bounou. Attualmente l’estremo difensore difende i pali del Siviglia ma, come riportato da Footmercato.net, non mancherebbero le richieste dalla Premier League: il club più interessato sarebbe il Manchester United.

foto: profilo Twitter ufficiale UEFA