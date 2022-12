Sterling assente con l’Inghilterra. L’attaccante ha lasciato il Qatar per problemi familiari

Nel corso del primo tempo di Inghilterra-Senegal, è arrivata la notizia dell’assenza di Raheem Sterling per la Nazionale dei Tre Leoni, non presente neanche in panchina. Si era ipotizzato un infortunio per il giocatore, ma come ha riferito la Rai, secondo fonti inglesi, il giocatore ha lasciato il Qatar per problemi familiari.

Da capire l’entità dei problemi e se riuscirà a tornare in gruppo, per gli eventuali quarti di finale contro la Francia.

Foto: twitter Euro 2020