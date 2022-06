Una volata dal 2 giugno per Andrea Ranocchia al Monza. Il difensore centrale, ormai ex Inter, sta effettuando le visite, quindi firmerà un biennale. Ranocchia è il primo colpo di Galliani dopo la storica promozione dei brianzoli in Serie A, ma ci sono diverse trattative imbastite e soprattutto un filo diretto con il Cagliari.

Foto: Twitter personale