Gnonto, Sensi, Ranocchia, Candreva e dintorni: il mercato Monza tra nomi inediti e riciclati

Il Monza farà un grande mercato, su questo non ci sono dubbi. Un obiettivo per l’attacco è Gnonto, per il centrocampo Sensi, sugli esterni offensivi piacerebbe molto Messias ma soltanto se il Milan non provvedesse al riscatto (Maldini lo apprezza parecchio dal punto di vista umano). Ci sono nomi inediti ma anche riciclati (e confermati): per esempio Antonio Candreva, apertura dalla Gazzetta dello Sport di stamattina, e Andrea Ranocchia (idem nelle ultime 48 ore). Ma tra nomi inediti e riciclati il Monza ha acceso i motori, sarà grande protagonista.

Foto: Sito ufficiale Monza