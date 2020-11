Ranocchia: “Col Real gara condizionata dagli episodi. La vittoria sul Sassuolo ci dà morale”

Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa assieme al suo allenatore Antonio Conte.

Ecco alcune delle sue parole in vista della gara contro il Borussia Mgladbach di domani sera:

“Noi dopo le partite ci riuniamo sempre, l’abbiamo fatto dopo il Real Madrid e dopo il Sassuolo. Non credo ci siano stati punti di svolta, entrambe sono state ottime partite ma la prima è stata condizionata dagli episodi. Mentre col Sassuolo è arrivata un’ottima vittoria che ci dà morale in vista della sfida di domani”.

Foto: Zimbio