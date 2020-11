Conte: “Dobbiamo dare il massimo per non avere rimpianti. Bisogna evitare errori come quelli fatti col Real”

Antonio Conte è andato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Borussia Mgladbach: “Ho sentito tanti giudizi negativi dopo la sconfitta col Real Madrid, c’è chi ha detto che loro hanno fatto quello che volevano in campo, dimenticando che eravamo in 10 contro 11 e avevamo subito un rigore dopo pochi minuti. Io sono rimasto soddisfatto della volontà e dell’impegno che ci hanno messo i ragazzi, è pur vero che le situazioni penalizzanti ce le siamo create noi. Dobbiamo migliorare e lavorare per evitare queste situazioni, che poi portano a risultati e prestazioni negative.

Domani affrontiamo un’ottima squadra che sta facendo bene in Champions, dobbiamo dare il massimo per non avere rimpianti”.

Foto: sito ufficiale Inter