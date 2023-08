Ranieri su Petagna: “E’ un profilo che mi piace. Dovesse arrivare sa che ci sarà da lottare”

Nel corso della sua intervista a Dazn dopo la gara con l’Inter, Claudio Ranieri ha parlato anche di calciomercato e di Petagna.

Queste le sue parole: “Petagna è un profilo che mi piace, è un grande centravanti. Se viene sa che ci sarà da lottare per riconquistare, perché no, anche la nazionale”.

Poco fa vi abbiamo raccontato come in serata sono stati messi a posto gli ultimi dettagli tra i club, non ci sono le firme ma siamo in uno stato avanzato della trattativa.